***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.05.2020 21:25
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020/7 sayılı toplantı sonucunda, satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere ekteki şekilde tadil edilmesine, tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve SPK'nın uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844611
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
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|Açılış
|: 97.926
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5607
|8,6037
|% -1,57
|
|Frank
|7,1868
|7,2301
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,19
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.512
|-25,90
|
|Tam
|2.537
|2.577
|-26,60
|
|Yarım
|1.238
|1.260
|-13,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
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|B. Petrol
|30,11
|30,11
|0,48
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