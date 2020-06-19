***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.06.2020 20:23
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020/7 sayılı toplantı sonucunda, satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.000.000 TL.ye ulaşması sebebiyle tadil edilmesine karar verilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852190
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0073
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8810
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6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7050
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En Düşük
7,6528
18:05383,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,78
|Açılış
|: 383,65
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4409
|8,4832
|% -0,60
|
|Frank
|7,1700
|7,2132
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|18,82
|
|Altın Gr.
|383
|384
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,50
|
|Tam
|2.556
|2.570
|19,10
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,30
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,64
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