***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından yapılan 2020/7 sayılı toplantı sonucunda, satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.000.000 TL.ye ulaşması sebebiyle tadil edilmesine karar verilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852190BIST