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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

19.06.2020 20:23
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020/7 sayılı toplantı sonucunda, satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.000.000 TL.ye ulaşması sebebiyle tadil edilmesine karar verilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz  onaylanmış olup Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri  gerçekleştirilecektir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852190


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Cumhuriyet 2.491 2.507 20,50  
Tam 2.556 2.570 19,10  
Yarım 1.246 1.257 10,30  
Çeyrek 625 629 5,10  
Gümüş.Ons 17,61 17,65 0,25  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
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