***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/06/2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurusu yapılan Sermaye Piyasası Kurulu'nın uygun görüşü alınarak, şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin 44.000.000 TL olarak tadilinin tescili işlemi 03.07.2020 tarihinde, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854543BIST