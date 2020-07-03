***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.07.2020 21:04
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/06/2020 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurusu yapılan Sermaye Piyasası Kurulu'nın uygun görüşü alınarak, şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin 44.000.000 TL olarak tadilinin tescili işlemi 03.07.2020 tarihinde, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854543
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 392,37
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5810
|% 0,22
|
|Frank
|7,2355
|7,2791
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,21
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|
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