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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme

21.04.2020 20:11
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

         Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 42.300.000.-TL olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 16.04.2020 tarihinde tescil olup, 20.04.2020 tarih ve 10062 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur.
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-14 (Kuruluş) 22/09/2006 28/09/2006 6652
1,6,8,9 01/05/2007 07/05/2007 6802
6 14/10/2008 17/10/2008 7170
2,3 21/09/2011 27/09/2011 7908
2,3 07/05/2012 11/05/2012 8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Geçici Madde 1,2,3 25/02/2015 03/03/2015 8770
7 26/03/2015 01/04/2015 8791
6 29/12/2015 05/01/2016 8982
6 29/12/2017 05/01/2018 9488
2,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22 21/12/2018 28/12/2018 9734
3,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19 25/02/2019 01/03/2019 9778
4 27/03/2019 02/04/2019 9800
6,7,8,10,11,12,14,15,16,17 25/02/2019 06/05/2019 9822
6 08/07/2019 12/07/2019 9868
6 16/04/2020 20/04/2020 10062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839671


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OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
LOGO 71,50 88.225.658 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
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Çeyrek 605 619 -3,30  
Gümüş.Ons 14,79 14,83 -0,51  
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