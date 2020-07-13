***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2020AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 44.000.000.-TL olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 03.07.2020 tarihinde tescil olup, 08.07.2020 tarih ve 10114 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde İlan olmuştur.Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1-14 (Kuruluş) 22/09/2006 28/09/2006 66521,6,8,9 01/05/2007 07/05/2007 68021,6,8,9 14/10/2008 17/10/2008 71702,3 21/09/2011 27/09/2011 79082,3 07/05/2012 11/05/2012 80661,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 25/02/2015 03/03/2015 8770Geçici Madde 1,2,37 26/03/2015 01/04/2015 87916 29/12/2015 05/01/2016 88926 29/12/2017 05/01/2018 94882,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22 21/12/2018 28/12/2018 97343,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19 25/02/2019 01/03/2019 97784 27/03/2019 02/04/2019 98006,7,8,10,11,12,14,15,16,17 25/02/2019 06/05/2019 98226 08/07/2019 12/07/2019 98686 16/04/2020 20/04/2020 100626 03/07/2020 08/07/2020 10114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859340BIST