***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme
16.06.2021 19:28
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Ceo Event Medya A.Ş.'nin esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/07/2020 17/06/2021 10120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942728
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,5179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0395
|Açılış
|: 74,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 73,9900
|
8,5790
En Düşük
8,4981
18:0510,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0574
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
10,4101
En Düşük
10,3075
18:057,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,02
|Açılış
|: 7,60
|
|Önceki Kapanış
|: 7,62
|
7,66
En Düşük
7,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.030.954
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.617
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|129.560
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|249.354.215
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|374.007
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.123.425
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|414.593
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.321.003
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|4.355.723
|% -9,93
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% -1,17
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5128
|8,5179
|% -0,46
|
|Euro
|10,3167
|10,3249
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,9809
|12,0410
|% -0,30
|
|Frank
|9,4360
|9,4928
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2640
|2,2754
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,41
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem