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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme

16.06.2021 20:20



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
Açıklamalar

Şirketimize ait Esas Sözleşme ektedir.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-14 (Kuruluş) 22/09/2006 28/09/2006 6652
1,6,8,9 01/05/2007 07/05/2007 6802
1,6,8,9 14/10/2008 17/10/2008 7170
2,3 21/09/2011 27/09/2011 7908
2,3 07/05/2012 11/05/2012 8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 02/02/2015 03/03/2015 8770
GEÇİCİ MADDE 1,2,3
7 26/03/2015 01/04/2015 8791
6 29/12/2015 05/01/2016 8892
6 29/12/2017 01/05/2018 9488
2,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22 21/12/2018 28/12/2018 9737
3,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19 25/02/2019 01/03/2019 9778
4 27/03/2019 02/04/2019 9800
6,7,8,10,11,12,14,15,16,17 25/02/2019 06/05/2019 9822
6 08/07/2019 12/07/2019 9868
6 16/04/2020 20/04/2020 10062
6 03/07/2020 08/08/2020 10114
6 17/07/2020 17/07/2020 10120



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942732


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Tam 3.364 3.449 -10,72  
Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
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