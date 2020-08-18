***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 2. çeyrek Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869852BIST