***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCEO EVENT LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuETKİNLİK YÖNETİMİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 QAREdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.04.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıTAKSİTLER HALİNDEEdinilen Payların Nominal Tutarı400.000 QARBeher Payın Alış Fiyatı1,25 QARToplam Tutar500.000 QAREdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%40Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%40Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%40Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKURULUŞTA EDİNİM OLDUĞUNDANDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 13 04.2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğu Katar-QFC''de kurulan Ceo Event LLC ünvanlı şirkete, 500.000 QAR sermaye tahhüdüne istinaden 150.000 QAR ödeme yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062923BIST