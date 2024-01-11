***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCEO EVENT LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuETKİNLİK YÖNETİMİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 QAREdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.01.2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıTAMAMLANDIEdinilen Payların Nominal Tutarı400.000 QARBeher Payın Alış Fiyatı1,25 QARToplam Tutar500.000 QAREdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)40%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)40%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)40%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,5%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLU OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKURULUŞDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKURUŞLA EDİNİMDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİştirakimiz Ceo Event LLC' nin sermayesindeki %40 payımıza ilişkin 500.000 QAR sermaye tahhüdünün tamamı ödenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238606BIST