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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

11.01.2024 18:06
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CEO EVENT LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
ETKİNLİK YÖNETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 QAR
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.01.2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
TAMAMLANDI
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000 QAR
Beher Payın Alış Fiyatı
1,25 QAR
Toplam Tutar
500.000 QAR
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
40%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
40%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
40%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,5%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
KURULUŞ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
KURUŞLA EDİNİM
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

İştirakimiz Ceo Event LLC' nin sermayesindeki %40 payımıza ilişkin 500.000 QAR sermaye tahhüdünün tamamı ödenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238606


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Paladyum 985,12 988,17 % 0,66  
Brent Pet. 78,82 78,82 % 0,66  
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