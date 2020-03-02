***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 12.000.000 -13.449 28.681 10.073.266 5.343.726 27.432.224 27.432.224Transferler5.343.726 -5.343.726Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.612 10.565.231 10.567.843 10.567.843Kar Payları203.911 -1.453.911 -1.250.000 -1.250.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-45.309 -45.309 -45.309Dönem Sonu Bakiyeler21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Transferler657.500 9.907.731 -10.565.231Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.810 1.137.552 1.093.742 1.093.742Sermaye Arttırımı6.800.000 6.800.000 6.800.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23.882.715 23.882.715 23.882.715Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler21 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-894.338 18.672.917Dönem Karı (Zararı)1.137.552 10.565.231Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.137.552 10.565.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-227.482 152.746Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-20 657.774 187.777Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler281.559 -584.147Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 281.559 -584.147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler127.763 74.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 127.763 74.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.871 -73.014Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 10 353.342 -482.967Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 10 -243.471 409.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -734.883 548.067Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 20 -669.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-329.163 8.141.182Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -8.733.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.409.592 11.597.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -873.328 1.621.109İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 7.282.920 9.976.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler606.583 1.565.039İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 585.045 -248.164İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 21.538 1.813.203Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 724.866 -3.909.898Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.202.804 -5.120.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.067.366 -527.537İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.135.438 -4.592.802Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 36.635 31.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.030.817 1.871.319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 21.391İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -1.052.208 1.871.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -547.728 137.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.717 1.969.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 2.717 1.969.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları580.907 18.859.159Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.475.245 -100.933Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-85.309YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-952.049 -7.871.754Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-191.667İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -9.425.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 20 706.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 20 -1.658.758 -65.087Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.810.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.888.027 -1.250.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 30.682.715 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 205.312Ödenen Temettüler21 -1.250.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.041.640 9.551.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.041.640 9.551.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 24.016.807 14.465.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.058.447 24.016.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 53.058.528 24.016.807Finansal Yatırımlar8 8.733.815Ticari Alacaklar9.115.588 15.563.268İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.608.009 771.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 7.507.579 14.791.844Diğer Alacaklar477.457 1.094.040İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.260 596.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 466.197 497.735Peşin Ödenmiş Giderler3.336.015 4.060.881İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 3.100.000 3.682.543İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 236.015 378.338Diğer Dönen Varlıklar4.701 7.418İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 4.701 7.418ARA TOPLAM74.726.104 44.742.414TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.726.104 44.742.414DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 9.874.928 9.874.928Diğer Alacaklar31.696 21.696İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 31.696 21.696Maddi Duran Varlıklar19 1.339.218 375.416Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 80 122Ertelenmiş Vergi Varlığı28 159.113 164.142TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.405.035 10.436.304TOPLAM VARLIKLAR86.131.139 55.178.718KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 163.148Ticari Borçlar15.339.157 12.783.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.719.366 1.652.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 12.619.791 11.131.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 110.906 74.271Diğer Borçlar961.268 1.992.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 961.268 1.992.085Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)135.893 683.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 135.893 683.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 26.847 1.502.092Kısa Vadeli Karşılıklar174.549 117.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 174.549 117.449ARA TOPLAM16.911.768 17.152.529TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.911.768 17.152.529UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 42.164Uzun Vadeli Karşılıklar290.796 176.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 290.796 176.323Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 405.196 1.145.108TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER738.156 1.321.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.649.924 18.473.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.481.215 36.704.758Ödenmiş Sermaye21 18.800.000 12.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 23.882.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.647 -10.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.647 -10.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -54.647 -10.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 890.092 232.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 23.825.503 13.917.772Net Dönem Karı veya Zararı1.137.552 10.565.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.481.215 36.704.758TOPLAM KAYNAKLAR86.131.139 55.178.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 41.673.345 59.672.319Satışların Maliyeti22 -40.435.738 -46.427.760TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.237.607 13.244.559BRÜT KAR (ZARAR)1.237.607 13.244.559Genel Yönetim Giderleri23 -5.082.317 -4.182.585Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 2.577.373 4.588.252Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.573.793 -4.773.886ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.841.130 8.876.340Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.305.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -40.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.841.130 10.141.340Finansman Gelirleri27 7.009.075 4.766.725Finansman Giderleri27 -530.654 -1.278.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.637.291 13.629.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-499.739 -3.064.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.223.671 -2.516.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 723.932 -547.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.137.552 10.565.231DÖNEM KARI (ZARARI)1.137.552 10.565.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.137.552 10.565.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.810 2.612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -54.763 3.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.953 -653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 10.953 -653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.810 2.612TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.093.742 10.567.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.093.742 10.567.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823755BIST