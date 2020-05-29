***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Transferler10.565.231 -10.565.231Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.178 1.880.914 1.875.736 1.875.736Dönem Sonu Bakiyeler15 12.000.000 -16.015 232.592 24.483.003 1.880.914 38.580.494 38.580.494Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.494 769.441 738.947 738.947Dönem Sonu Bakiyeler15 18.800.000 23.882.715 -85.141 1.066.344 24.786.803 769.441 69.220.162 69.220.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.899.340 -3.393.491Dönem Karı (Zararı)769.441 1.880.914Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)769.441 1.880.914Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-51.095 450.339Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 184.201 158.347Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-99.999 -100.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -99.999 -100.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.473 19.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 41.473 19.541Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-44.776 107.258Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4-8 51.368 357.166Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4-8 -96.144 -249.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -131.994 340.146Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -74.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.191.584 -4.276.287Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 6.864.158 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler863.441 528.918İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -959.787 781.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.823.228 -252.932Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.133 -321.760İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -146.173 -151.533İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 123.040 -170.227Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.524.927 -845.244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.798.529 -3.090.280İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -421.167 -531.906İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.377.362 -2.558.374Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 146.432 175.992Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.646 -1.325.235İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 321.766 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -581.412 -1.325.235Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -31.884 605.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.328 -3.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-44.328 -3.931Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.909.930 -1.945.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -10.590 -1.448.457YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.635 -21.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 1.597 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -22.232 -21.446FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.606 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -112.606 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.766.099 -3.414.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 1.766.099 -3.414.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.058.528 24.016.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.824.627 20.601.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 54.824.627 53.058.528Finansal Yatırımlar6 1.869.657 8.733.815Ticari Alacaklar8.448.289 9.115.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.612.095 1.608.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.836.194 7.507.579Diğer Alacaklar500.590 477.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 157.433 11.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 343.157 466.197Peşin Ödenmiş Giderler4.860.942 3.336.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.100.000 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.760.942 236.015Diğer Dönen Varlıklar49.030 4.701ARA TOPLAM70.553.135 74.726.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.553.135 74.726.104DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 9.874.928 9.874.928Diğer Alacaklar31.696 31.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 31.696 31.696Maddi Duran Varlıklar13 1.175.663 1.339.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 69 80Ertelenmiş Vergi Varlığı18 241.838 159.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.324.194 11.405.035TOPLAM VARLIKLAR81.877.329 86.131.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar84.648 163.148İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar84.648 163.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 84.648 163.148Ticari Borçlar10.591.996 15.339.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.337.301 2.719.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.254.695 12.619.791Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 257.338 110.906Diğer Borçlar701.622 961.268İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 701.622 961.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)104.009 135.893İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 104.009 135.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 16.257 26.847Kısa Vadeli Karşılıklar188.467 174.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 188.467 174.549ARA TOPLAM11.944.337 16.911.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.944.337 16.911.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.058 42.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.058 42.164Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.058 42.164Uzun Vadeli Karşılıklar348.845 290.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 348.845 290.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 355.927 405.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER712.830 738.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.657.167 17.649.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.220.162 68.481.215Ödenmiş Sermaye15 18.800.000 18.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 23.882.715 23.882.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-85.141 -54.647Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-85.141 -54.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -85.141 -54.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.066.344 890.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 24.786.803 23.825.503Net Dönem Karı veya Zararı769.441 1.137.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.220.162 68.481.215TOPLAM KAYNAKLAR81.877.329 86.131.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.625.527 9.006.833Satışların Maliyeti16 -3.871.234 -6.364.829TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-245.707 2.642.004BRÜT KAR (ZARAR)-245.707 2.642.004Genel Yönetim Giderleri-1.194.490 -1.267.967Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler624.628 918.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-428.924 -835.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.244.493 1.457.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.244.493 1.457.008Finansman Gelirleri17 2.141.378 1.094.209Finansman Giderleri17 -22.571 -163.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)874.314 2.387.379Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-104.873 -506.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -229.244 -165.024Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 124.371 -341.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)769.441 1.880.914DÖNEM KARI (ZARARI)769.441 1.880.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları769.441 1.880.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.494 -5.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.118 -6.473Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.624 1.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi7.624 1.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.494 -5.178TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)738.947 1.875.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları738.947 1.875.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847871BIST