***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Transferler657.500 9.907.731 -10.565.231Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.787 1.263.245 1.240.458 1.240.458Sermaye Arttırımı6.800.000 6.800.000 6.800.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23.882.715 23.882.715 23.882.715Dönem Sonu Bakiyeler16 18.800.000 23.882.715 -33.624 890.092 23.825.503 1.263.245 68.627.931 68.627.931Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.146 899.270 863.124 863.124Sermaye Arttırımı1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -90.793 1.066.344 24.786.803 899.270 75.368.139 75.368.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.352.186 -6.837.633Dönem Karı (Zararı)899.270 1.263.245Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)899.270 1.263.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler297.228 -201.581Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 394.130 320.869Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-100.000 -100.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-8 -100.000 -100.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.622 30.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 133.622 30.312Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-38.093 112.216Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 49.244 -177.336Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -87.337 289.552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -92.431 -328.813Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-236.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6 8.363.399 -6.717.782Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.733.815 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.429.933 -252.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 454.170 417.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.975.763 -669.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.233 -22.899İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -140.273 -1.180İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 123.040 -21.719Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -152.950 290.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.016.859 -4.973.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.339.330 124.536İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.677.529 -5.098.367Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 248.899 172.259Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-278.943 -1.610.176İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -278.943 -1.610.176Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 1.442.902 -71.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.165 -249.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -26.165 -249.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.559.897 -5.656.118Vergi İadeleri (Ödemeleri)-207.711 -1.181.515YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-419.648 -31.446İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 1.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -421.246 -21.446FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.208.290 30.682.715Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 6.023.800 30.682.715Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 184.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.140.828 23.813.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.140.828 23.813.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.058.528 24.016.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.199.356 47.830.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.199.356 53.058.528Finansal Yatırımlar6 8.733.815Ticari Alacaklar3.872.992 9.115.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.172.661 1.608.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.700.331 7.507.579Diğer Alacaklar494.690 477.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 151.533 11.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 343.157 466.197Peşin Ödenmiş Giderler11 3.488.965 3.336.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.200.000 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.288.965 236.015Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 180.864Diğer Dönen Varlıklar12 30.866 4.701ARA TOPLAM76.267.733 74.726.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.267.733 74.726.104DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 9.874.928 9.874.928Ticari Alacaklar31.696 31.696İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 31.696 31.696Maddi Duran Varlıklar14 1.364.757 1.339.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 59 80Ertelenmiş Vergi Varlığı19 163.871 159.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.435.311 11.405.035TOPLAM VARLIKLAR87.703.044 86.131.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 380.335 163.148Ticari Borçlar8.371.542 15.339.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.403.918 2.719.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 6.967.624 12.619.791Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 359.805 110.906Diğer Borçlar682.325 961.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 682.325 961.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.578.795 135.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.578.795 135.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 26.847Kısa Vadeli Karşılıklar291.958 174.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 291.958 174.549ARA TOPLAM11.664.760 16.911.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.664.760 16.911.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.467 42.164Uzun Vadeli Karşılıklar343.155 290.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 343.155 290.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 317.523 405.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER670.145 738.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.334.905 17.649.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar75.368.139 68.481.215Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 18.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 23.882.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-90.793 -54.647Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -90.793 -54.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.066.344 890.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 24.786.803 23.825.503Net Dönem Karı veya Zararı899.270 1.137.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.368.139 68.481.215TOPLAM KAYNAKLAR87.703.044 86.131.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.793.277 16.777.985 167.750 7.771.152Satışların Maliyeti-4.767.526 -15.341.475 -896.292 -8.976.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-974.249 1.436.510 -728.542 -1.205.494BRÜT KAR (ZARAR)-974.249 1.436.510 -728.542 -1.205.494Genel Yönetim Giderleri-1.993.304 -2.541.403 -798.814 -1.273.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler564.774 1.569.190 -59.854 650.757Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-394.244 -1.359.230 34.680 -523.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.797.023 -894.933 -1.552.530 -2.351.941FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.797.023 -894.933 -1.552.530 -2.351.941Finansman Gelirleri18 3.892.364 2.707.222 1.750.986 1.613.013Finansman Giderleri18 -47.320 -199.521 -24.749 -35.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.048.021 1.612.768 173.707 -774.611Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-148.751 -349.523 -43.878 156.942Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -232.145 -672.639 -2.901 -507.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 83.394 323.116 -40.977 664.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)899.270 1.263.245 129.829 -617.669DÖNEM KARI (ZARARI)899.270 1.263.245 129.829 -617.669Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları899.270 1.263.245 129.829 -617.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.146 -22.787 -5.652 -17.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -45.183 -28.484 -7.065 -22.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.037 5.697 1.413 4.402Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi19 9.037 5.697 1.413 4.402Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.146 -22.787 -5.652 -17.609TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)863.124 1.240.458 124.177 -635.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları863.124 1.240.458 124.177 -635.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869851BIST