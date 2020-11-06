***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Transferler657.500 9.907.731 -10.565.231Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.880 1.812.307 1.799.427 1.799.427Sermaye Arttırımı6.800.000 6.800.000 6.800.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23.882.715 -23.717 23.882.715 18.800.000 23.882.715 -23.717 890.092 23.825.503 1.812.307 68.481.215 68.481.215Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.051 2.954.194 2.907.143 2.907.143Sermaye Arttırımı1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800Dönem Sonu Bakiyeler17 44.000.000 4.706.515 -101.698 1.066.344 24.786.803 2.954.194 77.412.158 77.412.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.609.489 -2.896.540Dönem Karı (Zararı)2.954.194 1.812.307Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.954.194 1.812.307Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.589.413 224.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 582.042 113.120Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-99.999 -58.401Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -99.999 -58.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler165.710 43.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 165.710 43.679Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.919 -28.329Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4-8 31.465 -177.961Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4-8 -17.546 149.632Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 927.741 141.629Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 12.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler610.650 -2.942.824Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.733.815 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.080.506 -3.241.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 595.479 415.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -17.675.985 -3.657.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.028 655.505İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -142.043 594.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 131.015 61.495Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.099.505 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 170.736 151.327Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.645.542 988.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -929.603 237.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.575.145 750.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 271.162 281.944Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-210.073 -1.640.969İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -210.073 -1.640.969Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 10.240.525 155.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.050.018 -292.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -1.050.018 -292.912Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.154.257 -906.018Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -544.768 -1.990.522YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-419.617 -40.762Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.598Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 1.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -421.215 -40.762FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.095.557 30.682.715Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 6.023.800 30.682.715Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 71.757 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.285.429 27.745.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.285.429 27.745.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.058.528 24.016.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.343.957 51.762.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 63.343.957 53.058.528Finansal Yatırımlar6 8.733.815Ticari Alacaklar26.313.639 9.115.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.025.816 1.608.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 25.287.823 7.507.579Diğer Alacaklar496.460 477.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 153.303 11.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 343.157 466.197Stoklar10 3.099.505 0Peşin Ödenmiş Giderler3.165.279 3.336.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 2.200.000 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 965.279 236.015Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 517.921 0Diğer Dönen Varlıklar13 1.054.719 4.701ARA TOPLAM97.991.480 74.726.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.991.480 74.726.104DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 9.874.928 9.874.928Diğer Alacaklar23.721 31.696İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.721 31.696Maddi Duran Varlıklar15 1.176.824 1.339.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 49 80Ertelenmiş Vergi Varlığı20 185.544 159.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.261.066 11.405.035TOPLAM VARLIKLAR109.252.546 86.131.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar267.267 163.148İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar267.267 163.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 267.267 163.148Ticari Borçlar18.016.164 15.339.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.820.215 2.719.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 16.195.949 12.619.791Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 382.068 110.906Diğer Borçlar751.195 961.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 751.195 961.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.376.418 135.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 10.376.418 135.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 26.847Kısa Vadeli Karşılıklar296.343 174.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 296.343 174.549ARA TOPLAM30.089.455 16.911.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.089.455 16.911.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.802 42.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.802 42.164Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.802 42.164Uzun Vadeli Karşılıklar381.763 290.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 381.763 290.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 1.359.368 405.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.750.933 738.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.840.388 17.649.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.412.158 68.481.215Ödenmiş Sermaye17 44.000.000 18.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.706.515 23.882.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-101.698 -54.647Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -101.698 -54.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.066.344 890.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 24.786.803 23.825.503Net Dönem Karı veya Zararı2.954.194 1.137.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.412.158 68.481.215TOPLAM KAYNAKLAR109.252.546 86.131.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 27.588.112 30.058.399 23.794.835 13.280.414Satışların Maliyeti18 -25.796.375 -28.948.401 -21.028.849 -13.606.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.791.737 1.109.998 2.765.986 -326.512BRÜT KAR (ZARAR)1.791.737 1.109.998 2.765.986 -326.512Genel Yönetim Giderleri-3.138.357 -3.547.054 -1.145.053 -1.005.651Pazarlama Giderleri-2.703.735 0 -2.703.735 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler696.404 1.659.514 131.630 90.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-618.893 -1.325.634 -224.649 33.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.972.844 -2.103.176 -1.175.821 -1.208.243FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.972.844 -2.103.176 -1.175.821 -1.208.243Finansman Gelirleri19 7.953.080 4.934.979 4.060.716 2.227.757Finansman Giderleri19 -85.594 -504.877 -38.274 -305.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.894.642 2.326.926 2.846.621 714.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-940.448 -514.619 -791.697 -165.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -944 -369.770 231.201 302.869Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -939.504 -144.849 -1.022.898 -467.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062DÖNEM KARI (ZARARI)2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.954.194 1.812.307 2.054.924 549.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886947BIST