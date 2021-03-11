***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 12.000.000 -10.837 232.592 13.917.772 10.565.231 36.704.758 36.704.758Transferler657.500 9.907.731 -10.565.231Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.810 1.137.552 1.093.742 1.093.742Sermaye Arttırımı6.800.000 6.800.000 6.800.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)23.882.715 23.882.715 23.882.715Dönem Sonu Bakiyeler18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler23.500.000 -23.500.000 176.250 961.302 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.708 2.378.918 2.375.210 2.375.210Sermaye Arttırımı1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800Dönem Sonu Bakiyeler44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.307.085 -894.338Dönem Karı (Zararı)2.378.918 1.137.552Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.378.918 1.137.552Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.039.522 -227.482Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 769.650 657.774Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.077.755 281.559Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 17.185 281.559Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.060.570 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler228.977 127.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 228.977 127.763Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler330.808 109.871Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 46.557 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 -14.920 353.342Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 299.171 -243.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -367.668 -734.883Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 0 -669.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.685.608 -329.163Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.733.815 -8.733.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.004.268 6.409.592İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.608.009 -873.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -603.741 7.282.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.053 606.583İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -191.830 585.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 175.777 21.538Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 2.673.055 724.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.877.907 2.202.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.353.564 1.067.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -4.524.343 1.135.438Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -56.510 36.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-531.584 -1.030.817İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 21.391İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -531.584 -1.052.208Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 769.684 -547.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.160 2.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -13.160 2.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.104.048 580.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 203.037 -1.475.245YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.244 -951.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 1.598 706.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -7.842 -1.658.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.508.188 30.888.027Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 6.023.800 30.682.715Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -515.612 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 205.312YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.809.029 29.041.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.809.029 29.041.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 53.058.528 24.016.807DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.867.557 53.058.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 69.867.557 53.058.528Finansal Yatırımlar7 0 8.733.815Ticari Alacaklar7.794.964 9.115.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 1.608.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.794.964 7.507.579Diğer Alacaklar501.483 477.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 203.090 11.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 298.393 466.197Peşin Ödenmiş Giderler662.960 3.336.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 662.960 236.015Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 1.299 0Diğer Dönen Varlıklar13 17.861 4.701ARA TOPLAM78.846.124 74.726.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.846.124 74.726.104DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 8.814.358 9.874.928Diğer Alacaklar23.723 31.696İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 23.723 31.696Maddi Duran Varlıklar15 994.012 1.339.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 38 80Ertelenmiş Vergi Varlığı24 286.789 159.113TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.118.920 11.405.035TOPLAM VARLIKLAR88.965.044 86.131.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar152.644 163.148İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar152.644 163.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 152.644 163.148Ticari Borçlar9.446.330 15.339.157İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.396.801 2.719.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.049.529 12.619.791Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 54.396 110.906Diğer Borçlar429.684 961.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 429.684 961.268Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)905.577 135.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 905.577 135.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 231.183 26.847Kısa Vadeli Karşılıklar364.407 174.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 364.407 174.549ARA TOPLAM11.584.221 16.911.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.584.221 16.911.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.771 42.164İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.771 42.164Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.771 42.164Uzun Vadeli Karşılıklar333.623 290.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 333.623 290.796Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 165.204 405.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.598 738.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.084.819 17.649.924ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.880.225 68.481.215Ödenmiş Sermaye17 44.000.000 18.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.706.515 23.882.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.355 -54.647Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.355 -54.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -58.355 -54.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.066.342 890.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 24.786.805 23.825.503Net Dönem Karı veya Zararı2.378.918 1.137.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.880.225 68.481.215TOPLAM KAYNAKLAR88.965.044 86.131.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 38.873.368 41.673.345Satışların Maliyeti18 -35.906.136 -40.435.738TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.967.232 1.237.607BRÜT KAR (ZARAR)2.967.232 1.237.607Genel Yönetim Giderleri19 -4.334.391 -5.082.317Pazarlama Giderleri19 -2.542.278 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.210.239 2.577.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.841.521 -3.573.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.540.719 -4.841.130Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.060.570 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.601.289 -4.841.130Finansman Gelirleri23 8.859.808 7.009.075Finansman Giderleri23 -1.383.632 -530.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.874.887 1.637.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-495.969 -499.739Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -862.710 -1.223.671Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 366.741 723.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.378.918 1.137.552DÖNEM KARI (ZARARI)2.378.918 1.137.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.378.918 1.137.552Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.708 -43.810Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,24 -4.635 -54.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler927 10.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17,24 927 10.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.708 -43.810TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.375.210 1.093.742Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.375.210 1.093.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917161BIST