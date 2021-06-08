***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.494 769.441 738.947 738.947Dönem Sonu Bakiyeler16 18.880.000 23.882.715 -85.141 1.066.342 24.786.803 769.441 69.220.162 69.220.162Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Transferler207.245 2.171.673 -2.378.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.724 3.620.738 3.516.014 3.516.014Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -163.079 1.273.587 26.958.478 3.620.738 80.396.239 80.396.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.904.428 1.899.340Dönem Karı (Zararı)3.620.738 769.441Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.620.738 769.441Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.048.024 -51.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 194.676 184.201Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-90.484 -99.999Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4,8 -90.484 -99.999Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.146 41.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 65.146 41.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8 273.375 -44.776Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.863 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-92.905 51.368Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri360.417 -96.144Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler605.311 -131.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.808.903 1.191.584Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 6.864.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler198.763 863.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -959.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 198.763 1.823.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-241.107 -23.133İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -240.599 -146.173İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -508 123.040Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -7.510.471 -1.524.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.224.299 -4.798.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 166.254 -421.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.058.045 -4.377.362Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 148.427 146.432Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler624.428 -259.646İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 0 321.766İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 624.428 -581.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 1.484.580 -31.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-737.822 -44.328Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -737.822 -44.328Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.859.859 1.909.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 44.569 -10.590YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.524 -20.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 0 1.597Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -11.524 -22.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.491 -112.606Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -121.491 -112.606YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 2.771.413 1.766.099NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 2.771.413 1.766.099DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.867.557 53.058.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ72.638.970 54.824.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 72.638.970 69.867.557Ticari Alacaklar7.326.268 7.794.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 7.326.268 7.794.964Diğer Alacaklar742.590 501.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 443.689 203.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 298.901 298.393Peşin Ödenmiş Giderler8.173.431 662.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.173.431 662.960Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 1.299Diğer Dönen Varlıklar12 755.683 17.861ARA TOPLAM89.636.942 78.846.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.636.942 78.846.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 8.814.358 8.814.358Diğer Alacaklar23.723 23.723İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.723 23.723Maddi Duran Varlıklar14 925.661 994.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 28 38Ertelenmiş Vergi Varlığı19 881.655 286.789Diğer Duran Varlıklar12 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.645.425 10.118.920TOPLAM VARLIKLAR100.282.367 88.965.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.578 152.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.578 152.644Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 153.578 152.644Ticari Borçlar13.577.724 9.446.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.596.642 1.396.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.981.082 8.049.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 202.823 54.396Diğer Borçlar1.054.112 429.684İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 1.054.112 429.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.390.157 905.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.390.157 905.577Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 274.453 231.183Kısa Vadeli Karşılıklar397.734 364.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 397.734 364.407ARA TOPLAM18.050.581 11.584.221TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.050.581 11.584.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 1.771İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 1.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 1.771Uzun Vadeli Karşılıklar470.166 333.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 470.166 333.623Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.365.381 165.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.835.547 500.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.886.128 12.084.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.396.239 76.880.225Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 44.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 4.706.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -163.079 -58.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.273.587 1.066.342Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 26.958.478 24.786.805Net Dönem Karı veya Zararı16 3.620.738 2.378.918TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.396.239 76.880.225TOPLAM KAYNAKLAR100.282.367 88.965.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 326.048 3.625.527Satışların Maliyeti17 -1.379.911 -3.871.234TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.053.863 -245.707BRÜT KAR (ZARAR)-1.053.863 -245.707Genel Yönetim Giderleri-959.700 -1.194.490Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.433.345 624.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-684.164 -428.924ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.264.382 -1.244.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.264.382 -1.244.493Finansman Gelirleri18 5.904.128 2.141.378Finansman Giderleri18 -23.594 -22.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.616.152 874.314Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-995.414 -104.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -363.922 -229.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -631.492 124.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.620.738 769.441DÖNEM KARI (ZARARI)3.620.738 769.441Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.620.738 769.441Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-104.724 -30.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -130.905 -38.118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.181 7.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 26.181 7.624Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-104.724 -30.494TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.516.014 738.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.516.014 738.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941263BIST