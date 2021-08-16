***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.146 899.270 863.124 863.124Sermaye Arttırımı1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -90.793 1.066.344 24.786.803 899.270 75.368.139 75.368.139Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Transferler207.245 2.171.673 -2.378.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86.222 7.963.662 7.877.440 7.877.440Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -144.577 1.273.587 26.958.478 7.963.662 84.757.665 84.757.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.260.284 9.352.186Dönem Karı (Zararı)7.963.662 899.270Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.963.662 899.270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.266.037 297.228Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 373.698 394.130Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-90.484 -100.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -90.484 -100.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler161.584 133.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 161.584 133.622Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler399.326 -38.093Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7 17.791 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -300.117 49.244Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 681.652 -87.337Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 421.913 -92.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.525.213 8.363.399Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 8.733.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.299.044 5.429.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 0 633.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.299.044 4.796.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-353.689 -17.233İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -260.753 -140.273İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -92.936 123.040Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.280.938 -152.950Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.404.545 -7.016.859İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -21.302 -1.339.330İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.425.847 -5.677.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -6.072 248.899Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.170.758 -278.943İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.170.758 -278.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 2.012.417 1.442.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-173.190 -26.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -173.190 -26.165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.704.486 9.559.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 1.555.798 -207.711YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.767 -419.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 0 1.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -13.767 -421.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.453 6.208.290Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 6.023.800Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -245.453 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 0 184.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.001.064 15.140.828NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.001.064 15.140.828DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ69.867.557 53.058.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.868.621 68.199.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 76.868.621 69.867.557Ticari Alacaklar18.502.840 7.794.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 18.502.840 7.794.964Diğer Alacaklar855.172 501.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 463.843 203.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 391.329 298.393Peşin Ödenmiş Giderler2.943.898 662.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.943.898 662.960Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 1.299Diğer Dönen Varlıklar12 191.051 17.861ARA TOPLAM99.361.582 78.846.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.361.582 78.846.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 8.814.358 8.814.358Diğer Alacaklar23.723 23.723İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.723 23.723Maddi Duran Varlıklar14 1.277.065 994.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 17 38Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.273.656 286.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.388.819 10.118.920TOPLAM VARLIKLAR110.750.401 88.965.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 301.843 152.644Ticari Borçlar16.550.758 9.446.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.415.591 1.396.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 15.135.167 8.049.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 48.324 54.396Diğer Borçlar1.600.442 429.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.600.442 429.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.917.994 905.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.917.994 905.577Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.785.682 231.183Kısa Vadeli Karşılıklar476.353 364.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 476.353 364.407ARA TOPLAM23.681.396 11.584.221TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.681.396 11.584.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 267.873 1.771Uzun Vadeli Karşılıklar469.483 333.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 469.483 333.623Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.573.984 165.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.311.340 500.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.992.736 12.084.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.757.665 76.880.225Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 44.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 4.706.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-144.577 -58.355Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -144.577 -58.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.273.587 1.066.342Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 26.958.478 24.786.805Net Dönem Karı veya Zararı7.963.662 2.378.918TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.757.665 76.880.225TOPLAM KAYNAKLAR110.750.401 88.965.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 28.215.185 3.793.277 27.889.137 167.750Satışların Maliyeti17 -24.920.284 -4.767.526 -23.540.373 -896.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.294.901 -974.249 4.348.764 -728.542BRÜT KAR (ZARAR)3.294.901 -974.249 4.348.764 -728.542Genel Yönetim Giderleri-2.441.469 -1.993.304 -1.481.769 -798.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.560.620 564.774 1.127.275 -59.854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.346.597 -394.244 -1.662.433 34.680ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.067.455 -2.797.023 2.331.837 -1.552.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.067.455 -2.797.023 2.331.837 -1.552.530Finansman Gelirleri18 9.614.426 3.892.364 3.710.298 1.750.986Finansman Giderleri18 -48.407 -47.320 -24.813 -24.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.633.474 1.048.021 6.017.322 173.707Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.669.812 -148.751 -1.674.398 -43.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.226.344 -232.145 -1.862.422 -2.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -443.468 83.394 188.024 -40.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.963.662 899.270 4.342.924 129.829DÖNEM KARI (ZARARI)7.963.662 899.270 4.342.924 129.829Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 7.963.662 899.270 4.342.924 129.829Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-86.222 -36.146 18.502 -5.652Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.778 -45.183 23.127 -7.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.556 9.037 -4.625 1.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21.556 9.037 -4.625 1.413Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.222 -36.146 18.502 -5.652TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.877.440 863.124 4.361.426 124.177Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.877.440 863.124 4.361.426 124.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958475BIST