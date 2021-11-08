***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 18.800.000 23.882.715 -54.647 890.092 23.825.503 1.137.552 68.481.215 68.481.215Transferler23.500.000 -23.500.000 176.252 961.300 -1.137.552Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.051 2.954.194 2.907.143 2.907.143Sermaye Arttırımı1.700.000 4.323.800 6.023.800 6.023.800Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -101.698 1.066.344 24.786.803 2.954.194 77.412.158 77.412.158Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Transferler207.245 2.171.673 -2.378.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-124.971 9.815.801 9.690.830 9.690.830Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -183.326 1.273.587 26.958.478 9.815.801 86.571.055 86.571.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.385.781 4.609.489Dönem Karı (Zararı)9.815.801 2.954.194Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.815.801 2.954.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.387.859 1.589.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 564.474 582.042Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-90.484 -99.999Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -90.484 -99.999Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler179.473 165.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 179.473 165.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-375.898 13.919Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 37.000 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -410.478 31.465Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -2.420 -17.546Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.226.866 927.741Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.116.572 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.606.481 610.650Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 8.733.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.789.535 -17.080.506İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 0 595.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -26.789.535 -17.675.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-177.932 -11.028İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -84.995 -142.043İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -92.937 131.015Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 -3.099.505Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -3.560.781 170.736Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.652.541 2.645.542İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -47.649 -929.603İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 25.700.190 3.575.145Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 26.593 271.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler425.406 -210.073İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 425.406 -210.073Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 16.151.876 10.240.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.121.687 -1.050.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -1.121.687 -1.050.018Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.810.141 5.154.257Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.424.360 -544.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-54.621 -419.617Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 1.717.822 1.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -1.772.443 -421.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-350.907 6.095.557Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 6.023.800Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 71.757Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -350.907 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.980.253 10.285.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 19.980.253 10.285.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 69.867.557 53.058.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.847.810 63.343.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 89.847.810 69.867.557Ticari Alacaklar34.677.403 7.794.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 34.677.403 7.794.964Diğer Alacaklar679.415 501.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 288.085 203.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 391.330 298.393Peşin Ödenmiş Giderler4.223.741 662.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.223.741 662.960Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.213.877 1.299Diğer Dönen Varlıklar12 1.139.548 17.861ARA TOPLAM132.781.794 78.846.124TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR132.781.794 78.846.124DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 8.814.358 8.814.358Diğer Alacaklar23.723 23.723İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.723 23.723Maddi Duran Varlıklar14 2.243.725 994.012Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 7 38Ertelenmiş Vergi Varlığı19 4.407.777 286.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.489.590 10.118.920TOPLAM VARLIKLAR148.271.384 88.965.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 286.926 152.644Ticari Borçlar34.688.393 9.446.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.388.476 1.396.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 33.299.917 8.049.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 80.989 54.396Diğer Borçlar855.090 429.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 855.090 429.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.057.453 905.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 17.057.453 905.577Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 19.401 231.183Kısa Vadeli Karşılıklar479.580 364.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 479.580 364.407ARA TOPLAM53.467.832 11.584.221TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.467.832 11.584.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 196.545 1.771Uzun Vadeli Karşılıklar522.894 333.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 522.894 333.623Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 7.513.058 165.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.232.497 500.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.700.329 12.084.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.571.055 76.880.225Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 44.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 4.706.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-183.326 -58.355Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -183.326 -58.355Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.273.587 1.066.342Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 26.958.478 24.786.805Net Dönem Karı veya Zararı9.815.801 2.378.918Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.571.055 76.880.225TOPLAM KAYNAKLAR148.271.384 88.965.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 66.085.561 27.588.112 37.870.376 23.794.835Satışların Maliyeti17 -61.856.055 -25.796.375 -36.935.771 -21.028.849TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.229.506 1.791.737 934.605 2.765.986BRÜT KAR (ZARAR)4.229.506 1.791.737 934.605 2.765.986Genel Yönetim Giderleri-3.844.862 -3.138.357 -1.403.393 -1.145.053Pazarlama Giderleri0 -2.703.735 0 -2.703.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.855.671 696.404 295.051 131.630Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.737.442 -618.893 -390.845 -224.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)502.873 -3.972.844 -564.582 -1.175.821Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.116.572 0 1.116.572 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.619.445 -3.972.844 551.990 -1.175.821Finansman Gelirleri18 11.900.922 7.953.080 2.286.496 4.060.716Finansman Giderleri18 -248.226 -85.594 -199.819 -38.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.272.141 3.894.642 2.638.667 2.846.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.456.340 -940.448 -786.528 -791.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -198.231 -944 2.028.113 231.201Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -3.258.109 -939.504 -2.814.641 -1.022.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924DÖNEM KARI (ZARARI)9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.815.801 2.954.194 1.852.139 2.054.924Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,22300000 0,06800000 0,01700000 0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-124.971 -47.051 -38.749 -10.905Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -156.214 -58.814 -48.436 -13.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.243 11.763 9.687 2.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 31.243 11.763 9.687 2.726Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.971 -47.051 -38.749 -10.905TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.690.830 2.907.143 1.813.390 2.044.019Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.690.830 2.907.143 1.813.390 2.044.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976099BIST