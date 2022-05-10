***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Transferler207.245 2.171.673 -2.378.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-104.724 3.620.738 3.516.014 3.516.014Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -163.079 1.273.587 26.958.478 3.620.738 80.396.239 80.396.239Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069Transferler1.404.821 25.826.316 -27.231.137Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.069 7.687.079 7.587.010 7.587.010Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -279.717 2.020.908 53.442.294 7.687.079 111.577.079 111.577.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.026.787 2.904.428Dönem Karı (Zararı)7.687.079 3.620.738Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.957.318 1.048.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 159.066 194.676Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-37.333 -90.484Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -37.333 -90.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-65.579 65.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -65.579 65.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.029.835 273.375Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-931.373 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 14.950 5.863Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -98.048 -92.905Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -15.364 360.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-876.887 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-876.887 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -2.106.750 605.311İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.466.242 -1.808.903Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -57.730.784 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.873.226 198.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -76.725 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.796.501 198.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.410.873 -241.107İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.280.000 -240.599İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -130.873 -508Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -5.083.997 -7.510.471Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.367.802 4.224.299İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 49.454 166.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.318.348 4.058.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.003 148.427Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler551.666 624.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 551.666 624.428Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 276.925 1.484.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.558.752 -737.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.558.752 -737.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-61.736.481 2.859.859Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.290.306 44.569YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-605.385 -11.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -605.385 -11.524FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.888 -121.491Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -99.888 -121.491YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.732.060 2.771.413NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.732.060 2.771.413DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 100.616.725 69.867.557DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 36.884.665 72.638.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 36.884.665 100.616.725Finansal Yatırımlar6 60.841.280 1.302.236Ticari Alacaklar9.965.504 8.039.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 78.935 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 9.886.569 8.039.581Diğer Alacaklar2.761.332 350.459İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.331.557 51.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 429.775 298.902Peşin Ödenmiş Giderler8.856.928 3.772.931İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.856.928 3.772.931Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 131.437 0Diğer Dönen Varlıklar12 1.571.769 13.017ARA TOPLAM121.012.915 114.094.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.012.915 114.094.949DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 8.814.358 8.814.358Diğer Alacaklar23.723 23.723İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.723 23.723Maddi Duran Varlıklar14 2.659.271 2.212.954Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 376.197 605.740TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.873.549 11.656.775TOPLAM VARLIKLAR132.886.464 125.751.724KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 301.094 306.734Ticari Borçlar14.876.744 12.606.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 62.855 11.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 14.813.889 12.595.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 104.682 109.685Diğer Borçlar1.460.272 908.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.460.272 908.606Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)294.855 17.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 294.855 17.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 1.158.869Kısa Vadeli Karşılıklar426.584 497.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 426.584 497.587ARA TOPLAM17.464.231 15.606.401TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.464.231 15.606.401UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 73.383 152.683Uzun Vadeli Karşılıklar651.689 546.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 651.689 546.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 3.120.082 5.456.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.845.154 6.155.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.309.385 21.761.655ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.577.079 103.990.069Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 44.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 4.706.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-279.717 -179.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -279.717 -179.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.020.908 616.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 53.442.294 27.615.978Net Dönem Karı veya Zararı7.687.079 27.231.137TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.577.079 103.990.069TOPLAM KAYNAKLAR132.886.464 125.751.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.068.490 326.048Satışların Maliyeti17 -5.376.939 -1.379.911TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-308.449 -1.053.863BRÜT KAR (ZARAR)-308.449 -1.053.863Genel Yönetim Giderleri-2.537.169 -959.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler990.212 1.433.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-713.368 -684.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.568.774 -1.264.382Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 876.887 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.691.887 -1.264.382Finansman Gelirleri19 7.322.400 5.904.128Finansman Giderleri19 -25.168 -23.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.605.345 4.616.152Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.081.734 -995.414Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 -363.922Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.081.734 -631.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.687.079 3.620.738DÖNEM KARI (ZARARI)7.687.079 3.620.738Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.687.079 3.620.738Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-100.070 -104.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -125.086 -130.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.016 26.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 25.016 26.181Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-100.070 -104.724TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.587.009 3.516.014Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.587.009 3.516.014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028928BIST