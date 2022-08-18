***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.582.724 7.260.284Dönem Karı (Zararı)22.695.437 7.963.662Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.695.437 7.963.662Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.471.385 1.266.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 342.010 373.698Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-37.333 -90.484Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -37.333 -90.484Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-150.198 161.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -150.198 161.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler283.637 399.326Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.263Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 30.102 17.791Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -1.150.237 -300.117Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 1.419.035 681.652Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.520.064Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.520.064Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -3.389.437 421.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.670.895 -3.525.213Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -61.137.112 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.953.135 -11.299.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -115.928 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -52.837.207 -11.299.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.422.806 -353.689İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.538.776 -260.753İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 115.970 -92.936Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -8.183.044 -2.280.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.615.724 7.404.545İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -483 -21.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 49.616.207 7.425.847Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.016 -6.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-192.905 1.170.758İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -192.905 1.170.758Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 5.140.824 2.012.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-535.425 -173.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -535.425 -173.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.446.843 5.704.486Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -135.881 1.555.798YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-855.807 -13.767Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14,15 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -855.807 -13.767FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-204.404 -245.453Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -204.404 -245.453Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.642.935 7.001.064NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.642.935 7.001.064DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 100.616.725 69.867.557DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.973.790 76.868.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -58.355 1.066.342 24.786.805 2.378.918 76.880.225 76.880.225Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler207.245 2.171.673 -2.378.918 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-86.222 7.963.662 7.877.440 7.877.440Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -144.577 1.273.587 26.958.478 7.963.662 84.757.665 84.757.665Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -179.648 616.087 27.615.978 27.231.137 103.990.069 103.990.069Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.443.533 24.787.604 -27.231.137 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-162.938 22.695.437 22.532.499 22.532.499Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 44.000.000 4.706.515 -342.586 3.059.620 52.403.582 22.695.437 126.522.568 126.522.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 43.973.790 100.616.725Finansal Yatırımlar6 66.974.675 1.302.236Ticari Alacaklar59.611.014 8.039.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 119.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 59.491.747 8.039.581Diğer Alacaklar2.773.265 350.459İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.590.333 51.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 182.932 298.902Peşin Ödenmiş Giderler11 11.952.675 3.772.931Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 357 0Diğer Dönen Varlıklar12 548.442 13.017ARA TOPLAM185.834.218 114.094.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.834.218 114.094.949DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 8.814.358 8.814.358Diğer Alacaklar23.723 23.723İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 23.723 23.723Maddi Duran Varlıklar14 2.821.419 2.212.954Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler11 3.300 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 693.662 605.740TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.356.462 11.656.775TOPLAM VARLIKLAR198.190.680 125.751.724KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 379.783 306.734Ticari Borçlar61.072.477 12.606.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 11.479 11.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 61.060.998 12.595.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 106.669 109.685Diğer Borçlar715.701 908.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 715.701 908.606Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.158.754 17.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.158.754 17.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.023.345 1.158.869Kısa Vadeli Karşılıklar450.625 497.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 450.625 497.587ARA TOPLAM68.907.354 15.606.401TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.907.354 15.606.401UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 152.683Uzun Vadeli Karşılıklar605.898 546.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 605.898 546.196Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 2.154.860 5.456.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.760.758 6.155.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.668.112 21.761.655ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.522.568 103.990.069Ödenmiş Sermaye16 44.000.000 44.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.706.515 4.706.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-342.586 -179.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -342.586 -179.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.059.620 616.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 52.403.582 27.615.978Net Dönem Karı veya Zararı22.695.437 27.231.137TOPLAM ÖZKAYNAKLAR126.522.568 103.990.069TOPLAM KAYNAKLAR198.190.680 125.751.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 93.818.357 28.215.185 88.749.867 27.889.137Satışların Maliyeti17 -84.138.008 -24.920.284 -78.761.069 -23.540.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.680.349 3.294.901 9.988.798 4.348.764BRÜT KAR (ZARAR)9.680.349 3.294.901 9.988.798 4.348.764Genel Yönetim Giderleri-4.916.029 -2.441.469 -2.378.860 -1.481.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.791.562 2.560.620 2.801.350 1.127.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.997.897 -2.346.597 -3.284.529 -1.662.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.557.985 1.067.455 7.126.759 2.331.837Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1 4.520.064 0 3.643.177 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.078.049 1.067.455 10.769.936 2.331.837Finansman Gelirleri18 11.552.732 9.614.426 4.230.332 3.710.298Finansman Giderleri18 -58.396 -48.407 -33.228 -24.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.572.385 10.633.474 14.967.040 6.017.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.123.052 -2.669.812 41.318 -1.674.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.225.651 -2.226.344 -1.225.651 -1.862.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 3.348.703 -443.468 1.266.969 188.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924DÖNEM KARI (ZARARI)22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20 22.695.437 7.963.662 15.008.358 4.342.924Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,51600000 0,18100000 0,34100000 0,09900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-162.939 -86.222 -62.869 18.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -203.673 -107.778 -78.587 23.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.734 21.556 15.718 -4.625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 40.734 21.556 15.718 -4.625Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-162.939 -86.222 -62.869 18.502TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.532.498 7.877.440 14.945.489 4.361.426Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları22.532.498 7.877.440 14.945.489 4.361.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056963BIST