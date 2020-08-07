***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 08.07.2020Genel Kurul Tarihi 07.08.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres , Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikasının" okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılmış olan ve Kurul onayı beklenen Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesinin aşağıda yer verilen şekilde tadilinin görüşülmesi15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OGK İLAN METNİ-CEO EVENT.pdf - İlan MetniEK: 2 OGK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI-CEO EVENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 CEO EVENT 2019 OGK-TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 08/07/2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1. Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 07.08.2020 günü saat 15:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak,Koza iş Merkezi,B Blok Apt.No:12/17 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,2.Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaata bulunulmasına,3.Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasınamevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866936BIST