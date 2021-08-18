***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.08.2021Genel Kurul Tarihi 15.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021-2020 CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 2020 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 OGK 2020 CEO EVENT MEDYA A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır:1. Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15.09.2021 günü, saat 14:00'de Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmasına,2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,3. Genel Kurul Toplantısı' nın TTK' nın 414. Maddesi gereğince ilanlı olarak yapılmasına,4. Bakanlık temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü' ne müracaatta bulunulmasına,5. İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul " başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958998BIST