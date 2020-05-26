***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
26.05.2020 21:16
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
26/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846786
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0699
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8195
En Düşük
6,6969
18:057,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4471
En Düşük
7,3499
18:05370,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -7,94
|Açılış
|: 370,57
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
368,86
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2751
|8,3166
|% 0,01
|
|Frank
|6,9441
|6,9860
|% -0,53
|
|Riyal
|1,7854
|1,7944
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-16,67
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-8,77
|
|Cumhuriyet
|2.392
|2.427
|-57,10
|
|Tam
|2.462
|2.490
|-58,70
|
|Yarım
|1.201
|1.217
|-28,70
|
|Çeyrek
|601
|609
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|0,52
|