***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarŞirketimizin,Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait gelir tablosu,geçici vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869465BIST