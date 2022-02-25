***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 18:07
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/ 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış olan 01.01.2021 -31.12.2021 dönemine ait gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004614
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,9064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1166
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1571
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05841,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -14,11
|Açılış
|: 841,20
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.328.330
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.192.121
|% 10,00
|
|KSTUR
|258,50
|602.361
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.004.218
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.044.507
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|28.920.555
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.334.559
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.163.577
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.621.366.575
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.231.741.373
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.812.905.009
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.627.502.974
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.316.459
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.316.459
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|649.248.804
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.621.366.575
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.044.507
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|489.878.356
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8925
|13,9064
|% -0,83
|
|Euro
|15,6577
|15,6884
|% -0,99
|
|Sterlin
|18,5493
|18,6423
|% -0,87
|
|Frank
|14,9398
|15,0298
|% -0,99
|
|Riyal
|3,6946
|3,7132
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,42
|
|Altın Gr.
|843
|844
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem