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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.08.2020 21:17
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtım Kararının Genel Kurul'da onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 08.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 0 0
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08/07/2020 tarihli toplantısı sonucunda,2019 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Geçmiş Yıl Kârları" hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunularak, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu CEO EVENT.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.800.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 232.592
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.637.291 4.746.093
4. Vergiler ( - ) -499.739 -1.221.057
5. Net Dönem Kârı 1.137.552 3.525.036
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -176.252 -176.252
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 961.300 3.348.784
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 961.300 3.348.784
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar dağıtımı yapılmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866939


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YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4865 9,5340 % 0,20  
Frank 7,9527 8,0006 % 0,53  
Riyal 1,9376 1,9474 % 0,87  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.035 -28,13  
Altın Gr. 476 476 -3,61  
Cumhuriyet 1.664 1.679 -1.665,11  
Tam 1.694 1.720 -1.740,84  
Yarım 831 843 -834,44  
Çeyrek 415 421 -422,45  
Gümüş.Ons 28,28 28,35 -0,61  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,12  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43  
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