***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 0 0B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.231.137,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 28.096.382,88 TL. net kâr elde edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimizin esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesindei. Yasal kayıtlar esas alınarak hesaplanan 1.404.819,14 TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılması,ii. Konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası kar tutarından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL tutarında net dağıtılabilir karın, brüt 22.000.000,00 TL'lik kısmının (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıca pay başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,iii. Türk Ticaret Kanununun 519/2. maddesi uyarınca 1.980.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,iv. Kalan 1.846.317.86 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,Konularında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi ve nakit kar dağıtımının Olağan Genel Kurul kararının TTSG'de tescil ve ilan edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 CEO EVENT KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 616.089Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 35.892.747 31.754.844,334. Vergiler ( - ) 8.661.610 3.658.461,565. Net Dönem Kârı 27.231.137 28.096.382,886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.404.819,14 1.404.819,148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.826.317,86 26.691.563,74Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 22.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.980.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.846.317,86 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042443BIST