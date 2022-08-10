***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 Peşin 0,5000000 50 10 0,4500000 45Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 15.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 16.09.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 0 0B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 0 0Ek Açıklamalar1. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 2022/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimizin esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesindei. Yasal kayıtlar esas alınarak hesaplanan 1.404.819,14 TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılması,ii. Konsolide finansal tablolara göre vergi sonrası kar tutarından 1. yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 25.826.317,86TL tutarında net dağıtılabilir karın, brüt 22.000.000,00 TL'lik kısmının (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %50, ayrıca pay başına net 0,45-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %45) nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,iii. Türk Ticaret Kanununun 519/2. maddesi uyarınca 1.980.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,iv. Kalan 1.846.317.86 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,Konularında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi ve nakit kar dağıtımının Olağan Genel Kurul kararının TTSG'de tescil ve ilan edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerçekleştirilmesi hususları, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunuldu, kar payı ödeme tarihi olarak 15.09.2022 belirlenmesi teklif edildi. Bu esnada ilgili gündem maddesine elektronik ortamda muhalefet şerhi verildi.Muhalefet şerhini veren pay sahibi elektronik ortamda katılım sağlayan NÖMAN AKGÜL .Muhalefet şerhi : Kar Payı dağıtım oranını 100 olarak öneriyorum.Muhalefet şerhinde yer alan önergenin okunması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla önergenin okunmasına karar verildi. Önerge toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu ve oylamaya geçildi , yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu'nun teklifi 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 CEO EVENT KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUCEO EVENT MEDYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 44.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 616.089Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 35.892.747 31.754.844,334. Vergiler ( - ) 8.661.610 3.658.461,565. Net Dönem Kârı 27.231.137 28.096.382,886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.404.819,14 1.404.819,148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.826.317,86 26.691.563,74Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 22.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.980.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.846.317,86 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054358BIST