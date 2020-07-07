***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.07.2020 13:33
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI BAŞVURUSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855806
BIST
14:10118.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 142,85
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:106,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:107,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7844
En Düşük
7,7340
14:10392,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,60
|Açılış
|: 392,15
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.043.354
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.986.602
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.992.779
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.612.012
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.830.302
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|67.737.093
|% -7,62
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.230.871
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.062.662
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.096.287
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,87
|822.293.927
|% 0,34
|
|TUPRS
|88,40
|663.586.750
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|575.508.197
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|427.875.508
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,34
|487.786.796
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,09
|
|Frank
|7,2427
|7,2863
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,10
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
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|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
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