***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.08.2020 22:04
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Gen
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerimiz 20.08.2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEO EVENT 2019 OGK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870520
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,7199
En Düşük
8,6034
18:05457,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,31
|Açılış
|: 457,68
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2956
|7,3038
|% 0,21
|
|Euro
|8,6517
|8,6664
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,6143
|9,6625
|% 0,92
|
|Frank
|8,0074
|8,0556
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9393
|1,9491
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|22,52
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,45
|
Seans Raporu
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