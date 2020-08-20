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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2020 22:04
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.08.2020
Gen
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerimiz 20.08.2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CEO EVENT 2019 OGK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870520


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Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,34 27,38 0,66  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,19  
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