***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.07.2020 17:36
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 01.07.2020 tarih ve BİAS-2-2829 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853769
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,23
|Açılış
|: 388,04
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5136
|8,5563
|% 0,46
|
|Frank
|7,2228
|7,2663
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,62
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-19,30
|
|Tam
|2.590
|2.604
|-19,80
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|-9,70
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,39
|
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