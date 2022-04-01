***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.04.2022 17:57
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7812 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015149
BIST
17:482.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,64
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4814,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0239
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4816,2215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0285
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:48909,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 909,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.487.645
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,79
|553.797.683
|% 8,29
|
|KARSN
|5,94
|1.376.126.796
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,35
|231.608.527
|% 7,42
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|343,80
|87.144.079
|% -8,27
|
|ITTFH
|1,36
|57.481.265
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|28.431.283
|% -5,42
|
|AYCES
|68,40
|3.315.420
|% -5,07
|
|GARAN
|12,50
|5.502.166.399
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.938.081.135
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.458.601.439
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.288.703.083
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,90
|2.089.076.057
|% 5,83
|
|GARAN
|12,50
|5.502.166.399
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.033.350.688
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.458.601.439
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.401.410
|% 0,74
|
|KARSN
|5,94
|1.376.126.796
|% 8,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6843
|14,6905
|% 0,13
|
|Euro
|16,2109
|16,2212
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% -0,23
|
|Frank
|15,7818
|15,8769
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% 0,18
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-14,43
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,36
|