***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2023 17:25
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-14119 sayılı yazısı ile Şirketimiz paylarıi üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094277
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0827
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.102,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -15,06
|Açılış
|: 1.102,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7687
|18,7752
|% 0,18
|
|Euro
|19,7650
|19,7809
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,2367
|22,3482
|% -1,32
|
|Frank
|19,9428
|20,0630
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9798
|5,0048
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-24,81
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-14,62
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.494
|7.570
|-56,00
|
|Yarım
|3.629
|3.700
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.850
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,01
|-0,33
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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