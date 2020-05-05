***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Onayının Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında çalışmaya ara verilecektir." denilmişti. Bu kapsamda İŞKUR'a yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup, ilgili tarihler arasında çalışmaya kısmi olarak devam edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842780BIST