***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 18:24
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2020 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Onayının Uygun Görülmesi durumunda 01 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında çalışmaya ara verilecektir." denilmişti. Bu kapsamda İŞKUR'a yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup, ilgili tarihler arasında çalışmaya kısmi olarak devam edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842780
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,05
|Açılış
|: 387,45
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7970
|8,8411
|% 0,68
|
|Frank
|7,2551
|7,2988
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8820
|1,8914
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,85
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.537
|11,50
|
|Tam
|2.556
|2.599
|11,80
|
|Yarım
|1.240
|1.270
|5,80
|
|Çeyrek
|622
|635
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,64
|30,64
|3,44
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem