***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.05.2019 tarihinde 4,80 TL birim fiyat ile halka arz edilen 6.800.000 nominal değerli paylarının %25' ine tekabül eden ve satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı, pay fiyatı ihraç fiyatının (%125 bedelsiz sermaye artırımı sonrası hesaplanan yeni fiyatın) %25 üzerinde olmak üzere, 05.05.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımı işlemi neticesinde Şirketimize 6.023.800-TL brüt fon girişi sağlanmış bulunmaktadır.Satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere ekteki şekilde tadil edilmesine, tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve SPK'nın uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesineMevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844214BIST