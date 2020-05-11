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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2020 18:20
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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 23.05.2019 tarihinde 4,80 TL birim fiyat ile halka arz edilen 6.800.000 nominal değerli paylarının %25' ine tekabül eden ve satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı, pay fiyatı ihraç fiyatının (%125 bedelsiz sermaye artırımı sonrası hesaplanan yeni fiyatın) %25 üzerinde olmak üzere, 05.05.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımı işlemi neticesinde Şirketimize 6.023.800-TL brüt fon girişi sağlanmış bulunmaktadır.
Satışa hazır bekletilen 1.700.000 TL nominal değerli payların satışının tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere ekteki şekilde tadil edilmesine, tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve SPK'nın uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844214


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AYES 2,64 81.399 % 10,00  
GEDIK 22,44 27.199.890 % 10,00  
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Altın Gr. 385 386 -2,36  
Cumhuriyet 2.480 2.534 -35,30  
Tam 2.553 2.600 -36,20  
Yarım 1.246 1.271 -17,70  
Çeyrek 621 636 -8,90  
Gümüş.Ons 15,41 15,45 -0,02  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 -0,01  
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