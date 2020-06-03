***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 18:16
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihlerinde yarı zamanlı olarak evden çalışma düzeninde çalışmaktayken, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle kademeli biçimde, gerekli sağlık önlemlerini alarak ofis çalışma düzenine geri dönecektir. 1 Temmuz 2020 sonrası ise, ofis çalışmalarına tam zamanlı olarak devam edilmesi planlanmaktadır.
Yarı zamanlı evden çalışma sürecinde günlük toplantılar ile iş sürekliliği devam ettirilmiş, müşteriler ile proje hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu süreç boyunca ayrıca gerek iç iletişime yönelik, gerek yeni döneme ışık tutacak kanaat önderleri, dijital uyum için çözüm ortakları ve müşteriler ile telekonferanslar ve online eğitimler yapılmıştır. CEO Event olarak yeni normalde de, faaliyet ve çalışmalarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848853
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
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|Önceki Kapanış
|: 108.097
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109.231
En Düşük
108.327
18:056,7476
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,7980
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|Açılış
|: 368,34
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% 0,99
|
|Frank
|6,9859
|7,0280
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7903
|1,7993
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-29,10
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-28,70
|
|Tam
|2.466
|2.498
|-21,80
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-14,40
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,26
|39,26
|-0,31
|