***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihlerinde yarı zamanlı olarak evden çalışma düzeninde çalışmaktayken, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle kademeli biçimde, gerekli sağlık önlemlerini alarak ofis çalışma düzenine geri dönecektir. 1 Temmuz 2020 sonrası ise, ofis çalışmalarına tam zamanlı olarak devam edilmesi planlanmaktadır.Yarı zamanlı evden çalışma sürecinde günlük toplantılar ile iş sürekliliği devam ettirilmiş, müşteriler ile proje hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu süreç boyunca ayrıca gerek iç iletişime yönelik, gerek yeni döneme ışık tutacak kanaat önderleri, dijital uyum için çözüm ortakları ve müşteriler ile telekonferanslar ve online eğitimler yapılmıştır. CEO Event olarak yeni normalde de, faaliyet ve çalışmalarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848853BIST