***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihlerinde yarı zamanlı olarak evden çalışma düzeninde çalışmaktayken, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle kademeli biçimde, gerekli sağlık önlemlerini alarak ofis çalışma düzenine geri dönmüştür. Kısa Çalışma uygulamasının 1 ay daha uzatılmasıyla aynı düzen devam edecek olup 1 Ağustos 2020 sonrası, ofis çalışmalarına tam zamanlı olarak devam edilmesi planlanmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853619BIST