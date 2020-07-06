***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 18:12
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855226
BIST
18:05118.485
En Yüksek
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|: 2,36%
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|Açılış
|: 116.674
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387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5455
|8,5884
|% 0,09
|
|Frank
|7,2623
|7,3061
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,98
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|16,90
|
|Tam
|2.626
|2.638
|17,40
|
|Yarım
|1.275
|1.291
|8,50
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
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