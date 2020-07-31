***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2020 14:54
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yarı zamanlı çalışma düzenine Ağustos 2020 boyunca devam edecek olup, 1 Eylül 2020 ve izleyen dönemlerdeki çalışma düzeni ise daha sonra değerlendirilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864336
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9610
12:358,2530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2380
12:35441,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,09
|Açılış
|: 441,68
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1474
|9,1932
|% 0,26
|
|Frank
|7,6360
|7,6820
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|8,58
|
|Altın Gr.
|442
|442
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.951
|2,20
|
|Tam
|2.986
|3.037
|2,30
|
|Yarım
|1.449
|1.480
|1,10
|
|Çeyrek
|727
|742
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,87
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|0,13
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,30
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