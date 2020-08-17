***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 18:10
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.' nin Ankara, Başkent OSB' de 19 Ağustos 2020' de düzenlenecek fabrika devreye alma töreni organizasyonu için 1.160.000TL+KDV hizmet bedeli ile anlaşılmış olup, event hizmeti Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869456
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|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
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|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
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|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
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|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
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|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
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|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
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|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
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|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3849
|7,3915
|% 0,47
|
|Euro
|8,7641
|8,7797
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6512
|9,6996
|% 0,55
|
|Frank
|8,1200
|8,1689
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.981
|1.982
|36,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|10,21
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,46
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