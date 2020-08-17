***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.' nin Ankara, Başkent OSB' de 19 Ağustos 2020' de düzenlenecek fabrika devreye alma töreni organizasyonu için 1.160.000TL+KDV hizmet bedeli ile anlaşılmış olup, event hizmeti Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869456BIST