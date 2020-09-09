***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 18:25
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 1.535.183TL (KDV hariç) tutarında medikal nitril eldivenin yurtdışına satışı, dış ticaret şirketi üzerinden yapılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874279
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
18:057,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
18:058,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
18:05468,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,48
|Açılış
|: 468,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.754.546
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|453.159
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.010.041
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|43.719.127
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|119.653
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.946.100
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.673.913
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.850.516
|% -9,95
|
|RAYSG
|10,98
|43.790.187
|% -9,93
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 4,48
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 9,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4874
|% 0,07
|
|Euro
|8,8432
|8,8534
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7073
|9,7560
|% 0,22
|
|Frank
|8,1697
|8,2190
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9891
|1,9990
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|12,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında