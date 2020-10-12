***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında 05.12.2017 tarihinde imzalanmış olan Sakarya 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Organize ve Koordine Edilmesi ile İlgili Sözleşme uyarınca Uluslararası 2020 UCI Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, 23–25 Ekim 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya ilinde gerçekleştirilecektir.Bu etkinliğin organizasyon ve koordinasyonu Şirketimiz tarafından yapılacak olup, bütçesi 3.655.340TL+KDV olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından 12.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880878BIST