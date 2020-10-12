***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 18:58
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında 05.12.2017 tarihinde imzalanmış olan Sakarya 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Organize ve Koordine Edilmesi ile İlgili Sözleşme uyarınca Uluslararası 2020 UCI Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, 23–25 Ekim 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya ilinde gerçekleştirilecektir.
Bu etkinliğin organizasyon ve koordinasyonu Şirketimiz tarafından yapılacak olup, bütçesi 3.655.340TL+KDV olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından 12.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880878
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0196
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 487,38
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8753
|7,8800
|% 0,30
|
|Euro
|9,3044
|9,3124
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2609
|10,3124
|% 0,41
|
|Frank
|8,6255
|8,6775
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0931
|2,1036
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-5,22
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında