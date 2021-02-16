***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon içinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri" hizmetine ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye Ortaklığımız, katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, Ortaklığımızın 17.000.000 TL+KDV'lik nihai teklifinin Başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğuna karar vermiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910153BIST