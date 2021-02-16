***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 18:44
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan "2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon içinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri" hizmetine ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye Ortaklığımız, katılmış ve teklif vermiştir. İhale Komisyonu, Ortaklığımızın 17.000.000 TL+KDV'lik nihai teklifinin Başkanlık onayına sunulmasının ve bu onaydan sonra sözleşme yapılmasının uygun bulunduğuna karar vermiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910153
BIST
18:051.543
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
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|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9807
|6,9845
|% 0,29
|
|Euro
|8,4539
|8,4637
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6821
|9,7306
|% 0,29
|
|Frank
|7,7950
|7,8419
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-21,48
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|Altın Gr.
|404
|404
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,04
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|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
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