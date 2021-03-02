***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021-18.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında, 2021 yılı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun''Organize ve Koordine Edilmesi ile Organizasyon İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri '' hizmetine ilişkin olarak 17.000.000TL+KDV ve ''Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri'' hizmetine ilişkin olarak 6.950.000TL+KDV tuarlı hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914615BIST