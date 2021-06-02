***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Uktaş Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sermayesini 17.700.000-TL olan 50.000.000-TL' ye yükseltme kararına istinaden, Yönetim Kurulumuz 02.06.2021 tarihinde toplanarak, 53.100-TL'lik nominal değerdeki paylarımız için 96.900-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine karar vermiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939729BIST