***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 09:31
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,Red bull tünel uçuşu rekor denemesi lojistik destek hizmeti organizasyonu işini 270.000 Euro bedel ile gerçekleştirmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961870
BIST
14:401.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,22
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
14:408,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
14:409,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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10,0416
En Düşük
9,8734
14:40487,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,33
|Açılış
|: 487,98
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler14:40
|YEOTK
|29,28
|10.263.050
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.713.255
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|98.162.209
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,18
|6.619.404
|% 8,99
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ISBIR
|82,60
|1.949.197
|% -7,19
|
|AKYHO
|2,26
|14.329.355
|% -7,00
|
|EGEPO
|6,70
|108.952.620
|% -5,90
|
|ORCAY
|13,65
|352.446.639
|% -5,67
|
|TURSG
|5,10
|224.550.351
|% 4,08
|
|RTALB
|25,68
|190.745.130
|% 5,07
|
|KOZAL
|103,50
|180.874.820
|% 0,10
|
|EGEPO
|6,70
|108.952.620
|% -5,90
|
|ODAS
|1,49
|105.454.369
|% -1,32
|
|KATMR
|1,47
|67.383.899
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,84
|82.597.202
|% -0,54
|
|TURSG
|5,10
|224.550.351
|% 4,08
|
|VAKBN
|3,53
|107.387.411
|% -0,84
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4322
|8,4378
|% 1,06
|
|Euro
|9,9732
|9,9821
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,5844
|11,6425
|% 0,97
|
|Frank
|9,1282
|9,1832
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2427
|2,2540
|% 1,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|2,92
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|29,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|28,13
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|13,61
|
|Çeyrek
|780
|797
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,90
|