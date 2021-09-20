***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 18:11
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı' nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 27.000.000 TL. cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964581
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05492,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 492,06
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6788
|8,6846
|% 0,44
|
|Euro
|10,1849
|10,1875
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8165
|11,8757
|% -0,19
|
|Frank
|9,3203
|9,3765
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,65
|
|Altın Gr.
|492
|492
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
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17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında