***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 08:50
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 31.12.2021 tarihi itibariyle bankalarda bulunan yabancı para cinsinden mevduatları için, kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 59.033.020,46TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açmıştır.
Bu işlem ile, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yararlanılan, 01.10.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden 15.890.252,72TL kur farkı kazancı istisnası ile 3.972.563,18TL kurumlar vergisi avantajı sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004959
BIST
10:061.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,04
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.935
En Düşük
1.912
10:0613,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1666
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:0615,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0260
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:06861,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 22,31
|Açılış
|: 861,02
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:04
|DIRIT
|3,57
|60.885
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,11
|7.639.670
|% 9,72
|
|OZKGY
|7,11
|7.639.670
|% 9,72
|
|EDATA
|21,26
|840.174
|% 5,77
|
|MTRKS
|21,94
|2.481.028
|% 5,68
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|1.307.368
|% -9,08
|
|PRKAB
|32,26
|453.814
|% -8,25
|
|EMNIS
|22,50
|227.611
|% -8,16
|
|THYAO
|26,88
|118.985.406
|% -1,54
|
|EREGL
|30,98
|77.902.415
|% -0,58
|
|GARAN
|11,21
|39.382.289
|% -1,49
|
|ISCTR
|8,10
|35.280.613
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,59
|28.548.663
|% -2,18
|
|YGYO
|0,72
|11.761.499
|% -4,00
|
|IEYHO
|0,71
|9.069.890
|% -2,74
|
|ADESE
|0,66
|7.850.438
|% 1,54
|
|YKBNK
|3,59
|28.548.663
|% -2,18
|
|ODAS
|1,31
|6.738.034
|% -2,24
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9555
|13,9701
|% 1,27
|
|Euro
|15,6380
|15,6851
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,7241
|18,8180
|% 1,50
|
|Frank
|15,1050
|15,1960
|% 1,74
|
|Riyal
|3,7332
|3,7519
|% 1,82
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,69
|
|Altın Gr.
|864
|864
|25,44
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,28
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,31
|
Seans Raporu
10:04
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10:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 81 kaybederek (% -1.37 ) 2, 152
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10:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, KAPLM
-
10:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:18XU100
Endeks 1, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 1, 035.00 milyon TL de