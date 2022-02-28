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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2022 08:50
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz 31.12.2021 tarihi itibariyle bankalarda bulunan yabancı para cinsinden mevduatları için, kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 59.033.020,46TL tutarında kur korumalı TL mevduat hesabı açmıştır.
Bu işlem ile, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yararlanılan, 01.10.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden 15.890.252,72TL kur farkı kazancı istisnası ile 3.972.563,18TL kurumlar vergisi avantajı sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004959


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