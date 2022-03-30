***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 yılı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun "Organizasyon İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili Alım İşleri"ne ilişkin olarak 31.950.000 TL+KDV ve "Televizyon Çekimleri ve Prodüksiyon İşleri"ne ilişkin olarak 15.675.000 TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014231BIST