***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ceo Event Medya A.Ş.,'nin yeni iş alımı olarak 28 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihleri arasında, Ankara Altındağ Belediyesi bölge sınırları içinde gerçekleşecek Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon hizmetine ilişkin olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile KDV dahil 26.362.836,47 TL tutarlı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032513BIST